وصول بعثة تنقيبية آثارية إيطالية الى الناصرية

المستقلة/-أعلنت مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار ، عن وصول بعثة تنقيبية إيطالية للعمل في موسمها التنقيبي السادس في موقع (تل زرغل) الأثري في قضاء الدواية شمال المحافظة.

وقال مفتش اثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق ، وصلت البعثة الأيطالية العاملة في موقع تل زرغل الأثري (مدينة نينا السومرية) في محافظة ذي قار قضاء الدواية برئاسة الدكتور ديفيد والدكتور أندرية وسيجريان مجموعة من اللقاءات في ذي قار وفي دائرة التحريات والتنقيبات للأتفاق للموسم القادم في شهر أكتوبر من هذا العام

وأشار إلى أن الدائرة وفرت جميع الاحتياجات اللازمة بعمل البعثة وتأمين الحماية لها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقد أصدرت البعثة الايطالية كتاب علمي بنتائج تنقيبات تل زرغل لأعوام 2015/2016/2017.