وصول اول أفواج  الحجاج العراقيين الى مكة المكرمة

المستقلة/- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن وصول اولى قوافل الحجاج الى  مكة المكرمة.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، ان “1079 حاجا وصلوا الى مكة المكرمة بعد ان اكملوا زيارة الرسول   (ص) في المدينة المنورة وادوا عمرة التمتع اولى مناسك الحج”.

وكشفت ان” عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة بلغ 10201 حاجا، منهم 6990 وصلوا عن طريق النقل الجوي و 3211 حاجا تم تفويجهم برا”.

واشارت الهيئة ان “تفويج الحجاج عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي تسير بانسيابية عالية دون حدوث معوقات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

للمرة الاولى .. شخص يساري على راس السلطة في كولومبيا

اخر الاخبار

الفنان عوض طنوس يطلق أغنية جديدة ” صرتو واحد “

اخبار العراق

شرطة ميسان تباشر برفع التجاوزات على الارصفة والاسواق

اخبار السعودية

الفنان خالد عبدالله : سوشال مان كشف الجانب المظلم للسوشيال ميديا

اخبار العراق

وصول اول أفواج  الحجاج العراقيين الى مكة المكرمة

اخبار العراق

آية سعد الدين تطلق (حواديت ياكو-سان)

اخبار العراق

وفاة خمسة اشخاص بحادث سير مروع في ميسان

اخبار العراق

وفاة خمسة اشخاص بحادث سير مروع في ميسان

اخبار العراق

الصحة العالمية تزود السليمانية بالإمدادات الطبية العاجلة لمواجهة تفشي الكوليرا

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش جدول ترقية الضباط في جدول تموز المقبل

اخر الاخبار

علماء يؤكدون.. علاج السرطان يمكن أن يدور حول خوارزمية على غرار “نيتفلكس”

اخر الاخبار

تعرف على اهم العلامات المنذرة بنمو ورم السرطان داخل الأمعاء

اخبار العراق

عالية نصيف : الخارجية تتكتم بشأن حجم الأملاك العراقية في الخارج

اخبار العراق

منتصف شهر آب.. التربية ستصدر ضوابط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات

اخبار العراق

الزراعة : قلة الملاكات البيطرية أحد أهم أسباب انتشار مرض الحمى النزفية

اخر الاخبار

قناة : واشنطن قلقة من احتمال تدخل القراصنة الروس في الانتخابات

اخر الاخبار

التونسيون يتظاهرون ضد مشروع تعديل الدستور