وصول الوفد السعودي إلى بغداد من أجل قمة مرتقبة بين البلدين

المستقلة/ سرى جياد/ بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على إعلان تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استأنف الطرفان الاجتماعات الثنائية للمجلس التنسيقي، يوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت السعودية في بيان مقتضب عن وصول وفدها الوزاري العراق للقاء الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد “واس” التي أشارت إلى أن الوفد سيعقد خلال الزيارة اجتماعات لبحث “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه، والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية”.

ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي تمهيداً للاجتماع المرتقب بين القيادة السعودية والكاظمي.