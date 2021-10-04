وصول البعثات التنقيبية الاجنبية الى عدد من المحافظات

وصول البعثات التنقيبية الاجنبية الى عدد من المحافظات

المستقلة/- كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم عن وصول عدد من البعثات التنقيبية الاجنبية للعمل في المواقع الاثرية في عدد من محافظات العراق.

وأعلن شلغم عن وصول البعثة الايطالية التابعة لمركز تورينو الأثاري الى موقع تل البقرات في قضاء النعمانية بمحافظة واسط .

وأشار الى ان البعثة الأيطالية تعمل ضمن موسمها التاسع في موقع تل البقرات الذي يعود الى الفترة السومرية والأكدية والذي تم استخراج عدد من القطع الأثرية خلال المواسم الماضية فضلاً عن الكشف عن تراكيب بنائية لها وظائف مدنية ودينية.

وقال ان عدد من البعثات الأجنبية ستصل الى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة ومنها البعثة التنقيبية الفرنسية في تلو وتصل يوم ٦/١٠/٢٠٢١ والبعثة الألمانية التابعة للمعهد الألماني للاثار للعمل في الوركاء وبعثة المانية اخرى للعمل في الحيرة بالنجف الأشرف.

فضلاً عن وصول البعثة الروسية يوم١٦/١٠/٢٠٢١ للعمل على مسح عدد من المواقع الأثرية ضمن حدود محافظة المثنى واعمال مسح اخرى في ميسان . والبعثة الأمريكية في لكش الهباء والبعثة السلوفاكية في تل جوخا والبعثة البريطانية في تل ابو الكبور والبعثة الروسية في تل الدحيله

واوضح شلغم أن البعثات الأجنبية يرافقها منقبين اثاريين عراقيين للعمل معهم بهدف زيادة الخبرات وتعلم الطرق العلمية الحديثة في الكشف والمسح والتنقيب والتصوير وكتابة التقارير الآثارية والتوثيق وغيرها.