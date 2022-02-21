وصفة طبيعية للتخلص من الشيب

المستقلة /- تعاني الكثيرات من ظهور الشيب في شعرها. ويطمحن للتخلص منه لذلك نقدم لكي وصفة مجربة للقضاء على الشيب نهائياً فإذا كان ظهور الشيب طبيعي وليس بسبب مرضي فسوف تساعد هذه الوصفة في علاجه.

وفيما يلي خطوات الوصفة للقضاء على الشيب نهائيًا:

1- قومي بإستخدام سبع ملاعق كبيرة من الميرامية. فهي مادة طبيعية وآمنة تمامًا على الشعر وتساعد في التخلص من شيب الشعر بفاعلية كبيرة.

2- ثم اغليها في كوب ونص من الماء ثم غطيها واتركيها لمدة خمس ساعات أو حتى تبرد تماماً.

3- أضيفي نصف كوب من الشاي المغلي عليها بعد أن يبرد.

4- بعد ذلك قومي بتصفية المكونات السائلة جيدًا ثم خلطها بكمية مناسبة من الحِناء حتى تحصلي على عجينة ذات قوام مناسب. حيث يكون قوام سهل في الفرد والتطبيق على الشعر.

5- قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الزيتون. لأنها زيوت طبيعية تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته.

6- اغسلي شعرك جيداً ثم اتركيه حتى يجف من الماء.

7- بعدها قسمي ووزعي الوصفة على الشعر بأكمله من الجذور إلى الأطراف. فتوزيع الوصفة على الشعر بأكمله يغذي الشعر ويساعد في لمعانه.

8- ثم غطي شعرك باستخدام كيس من البلاستيك.

9- بعد مرور خمس ساعات قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو المناسب له وتصفيفه بالطريقة المعتادة.