وسيم يوسف يواصل استفزاز الفلسطينين : حماس شعاراتهم غوغائية تافهة

المستقلة /- يواصل الداعية الإماراتي وسيم يوسف هجومه على حركة حماس، رغم موجة الغضب الواسعة التي أثارتها تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي

ويصر يوسف على اتهام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى “مقبرة للأبرياء”

وقال في تغريدة له عبر تويتر” #حماس تتستر بالنساء و الأطفال، #حماس استهانت بدم الشعب #الفلسطيني في #غزة .. أغلب من يصفق لـ #حماس يحيون خارج #غزة فقط شعارات غوغائية تافهة، المتضرر الأكبر هم أهلنا في #غزة أعانهم الله، ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ أطفالهم، والمصفقون هؤلاء تغلب عليهم العاطفة .. الحكمة مطلوبة الآن”

كما وهاجم الداعية الإماراتية “الأردني” القيادي البارز في حركة حماس خالد ومشعل

وقال “#خالد_مشعل ترك #غزة وأهلها وجلس يدردش ويسولف مع #الاخوان_المسلمين في #الكويت -هل #خالد_مشعل يريد أن يتعلم البطولة من اخونجية الكويت؟ فقد هربوا أثناء الغزو وتركوا وطنهم فهؤلاء خونة جبناء -هل #خالد_مشعل اجتمع معهم لأنه يريد المال وجمع المال من إخونجية #الكويت”

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وسيم يوسف يواصل استفزاز الفلسطينين : حماس شعاراتهم غوغائية تافهة

اخبار مصر

مصر تفتح معبر رفح لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي

اخبار فلسطين

المقاومة تطلق عملية حمم الهاون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

الكويت ..وفاة مواطن ووافد إثيوبي وإصابة 4 مصريين بحادثي سير

اخر الاخبار

مقتل 12 وإصابة15 آخرون في انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة

اخر الاخبار

النمسا تحظر “حزب الله” بجناحيه العسكري والسياسي لهذا السبب

اخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 115

اخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 115

اخر الاخبار

ماكرون يغرد باللغتين العربية والعبرية داعيا لوقف إطلاق النار والحوار بالقدس

اخر الاخبار

الإمارات.. آسيوي يستولى على 44 ألف درهم من شاب خليجي

رياضية

باريس يجهز عرضا جديدا من أجل راموس

اخر الاخبار

احتشاد أعداد كبيرة من الأردنينن قرب الحدود الإسرائيلية لدعم فلسطين

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

اخبار فلسطين

مسؤول عراقي يهاتف قادة فلسطينيين: الوعد الإلهي يقترب

اخر الاخبار

إسرائيل تتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات جراء التصعيد

اخبار فلسطين

فوضى داخلية.. إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة

اخر الاخبار

القدس: نقطة اشتعال للصراع أو صورة عالم مصغّر للسلام ؟