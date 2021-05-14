وسيم يوسف يواصل استفزاز الفلسطينين : حماس شعاراتهم غوغائية تافهة

المستقلة /- يواصل الداعية الإماراتي وسيم يوسف هجومه على حركة حماس، رغم موجة الغضب الواسعة التي أثارتها تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي

ويصر يوسف على اتهام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى “مقبرة للأبرياء”

وقال في تغريدة له عبر تويتر” #حماس تتستر بالنساء و الأطفال، #حماس استهانت بدم الشعب #الفلسطيني في #غزة .. أغلب من يصفق لـ #حماس يحيون خارج #غزة فقط شعارات غوغائية تافهة، المتضرر الأكبر هم أهلنا في #غزة أعانهم الله، ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ أطفالهم، والمصفقون هؤلاء تغلب عليهم العاطفة .. الحكمة مطلوبة الآن”

كما وهاجم الداعية الإماراتية “الأردني” القيادي البارز في حركة حماس خالد ومشعل

وقال “#خالد_مشعل ترك #غزة وأهلها وجلس يدردش ويسولف مع #الاخوان_المسلمين في #الكويت -هل #خالد_مشعل يريد أن يتعلم البطولة من اخونجية الكويت؟ فقد هربوا أثناء الغزو وتركوا وطنهم فهؤلاء خونة جبناء -هل #خالد_مشعل اجتمع معهم لأنه يريد المال وجمع المال من إخونجية #الكويت”