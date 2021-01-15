وسيم يوسف يدافع عن (البيت الإبراهيمي) بالإمارات

المستقلة /- بعد انتقادات لـ”البيت الإبراهيمي” من طرف الداعية الكويتي عثمان الخميس، قال وسيم يوسف إن هناك لغطا في مفهوم “الولاء والبراء” لدى الخميس وأتباعه.

وقال وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، في مقابلة مع سي إن إن: “دخل وفد من المسيحيين على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في المسجد، في مسجد المدينة، يعني لم يكن مبنى واحد وهناك آخر، دخل الوفد من المسيحيين فاستقبلوا المشرق كما في الحديث فقال عليه الصلاة والسلام دعوهم، صلوا داخل المسجد ليس في الخارج بل في الداخل، فلماذا لم يمنعهم؟ أليس هذا بيت يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى؟ رفعوا الصليب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يمنعهم؟”.

وأضاف: “النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه عند يهودي لماذا لم يطرده النبي مع بني قريضة؟ لماذا لم يطردهم (اليهود) أبو بكر؟ لماذا لم يطردهم عمر لماذا لم يفعل ذلك الخلفاء كلهم؟”.

وتابع وسيم يوسف: “قام (الخميس) بتكفير مجمع كامل، قام بتكفير البيت الإبراهيمي.. أنا أتحدى لو أنه قرأ ما هو البيت الإبراهيمي أو فكرة البيت الإبراهيمي. لكن خلاص يريد أن يتصدر المشهد بتكفير الناس”.

وكان الخميس أدلى بتصريحات هاجم فيها “البيت الإبراهيمي” في الإمارات معتبرا أن الدعوة له “كفر”، على حد تعبيره، بحسب “سي إن إن”.