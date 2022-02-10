وسط توتر الأجواء.. لدنمارك تفتح أراضيها لانتشار الجيش الأمريكي

المستقلة/- وسط تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا، قالت الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إنها مستعدة للسماح للقوات العسكرية الأمريكية بالتواجد على أراضيها كجزء من اتفاقية دفاعية ثنائية جديدة مع الولايات المتحدة.

أصبحت الدولة الاسكندنافية واحدة من أقرب الحلفاء الأوروبيين لواشنطن في العقدين الماضيين، بعد أن قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة في العراق.

وصرحت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للصحفيين بأن “الولايات المتحدة تواصلت مع الدنمارك واقترحت تعاونا دفاعيا ثنائيا”.

وأضافت أن “الطبيعة الدقيقة لهذا التعاون لم يتم تحديدها بعد، لكنها قد تشمل وجود القوات الأمريكية والمواد والمعدات العسكرية على الأراضي الدنماركية”.

وقالت فريدريكسن إن المفاوضات ليست نتيجة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، لكن الأزمة توضح الحاجة إلى مزيد من التعاون.

قال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، الذي كان حاضرا أيضا في المؤتمر الصحفي “حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ضامنان لأمننا. ولهذا السبب نتكاتف مع الولايات المتحدة عندما تتعرض القيم الغربية مثل الديمقراطية والحرية للتهديد”>