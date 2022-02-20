وسائل طبيعية فعالة لطرد البلغم.. لا تغفلها

المستقلة /- علاج البلغم العالق في الحلق غالباً ما يكون عن طريق المضادات الحيوية أو البكتيرية. وإن كنت تفضل الابتعاد عن الأدوية. إليك هذه المكونات الطبيعية التي تخلصك من البلغم.

عصير الليمون.

أضف عصير نصف ليمونة لكوب من الماء الدافئ. مع قليل من العسل. واشرب المزيج عدة مرات في اليوم.

خل التفاح.

اخلط ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء مع العسل. وشربه على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

شرب الكثير من السوائل.

يحتاج الجسم للبقاء رطباً للوقاية من تراكم البلغم. حيث يمكن شرب الزنجبيل مع العسل. خاصة أن الزنجبيل له تأثير كبير ومريح لعضلات الرئة. ويساعد في تخفيف الاحتقان. كما يجب تناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة والكثير من الماء.

الغرغرة بالماء والملح.

اخلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الساخن. وغرغر بها ثلاث مرات في اليوم على الأقل.