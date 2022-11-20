وسائل اعلام : الجيش التركي دمر قواعد إرهابية في شمال العراق وسوريا

المستقلة/- ذكرت قناة “A Haber” التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكردستاني.

وأوردت القناة أنه تم التأكيد على أن اسم العملية “عملية Pençe Kılıç الجوية”، وقالت وزارة الدفاع في بيان: “تمشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة، تقع في شمال العراق وسوريا وتستخدم كقاعدة من قبل الإرهابيين في الهجمات على بلادنا. نفذت عملية PENCE KILIÇA الجوية .. من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى.. للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا، لضمان أمن الحدود. وتدمير الإرهاب من مصدره”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: “قد نأتي فجأة ذات ليلة”.

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.

 

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الشركة بدأت بإعادة المبالغ الخاصة بالمباراة العراق وكوستاريكا للجماهير

اخر الاخبار

التربية تنفي عن وجود نية لتعليق الدوام الحضوري في الوقت الحالي

اخر الاخبار

الطاقة الأمريكية : انخفاض كبيراً بصادرات العراق النفطية للولايات المتحدة

اخر الاخبار

تعرف على رواتب المدربين الذين سيخوضون مونديال قطر 2022

اخر الاخبار

بعد تفعيل حسابه.. ترامب يكتسب أكثر من 1.6 مليون مشترك في 40 دقيقة

اخر الاخبار

تناول الخضروات والزبادى والشاى الأخضر لمواجهة نزلات البرد والفيروس المخلوى

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الشركة بدأت بإعادة المبالغ الخاصة بالمباراة العراق وكوستاريكا للجماهير

اخر الاخبار

الطاقة الأمريكية : انخفاض كبيراً بصادرات العراق النفطية للولايات المتحدة

اخر الاخبار

بعد تفعيل حسابه.. ترامب يكتسب أكثر من 1.6 مليون مشترك في 40 دقيقة

اخبار العراق

وسائل اعلام : الجيش التركي دمر قواعد إرهابية في شمال العراق وسوريا

اخر الاخبار

إدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في المدارس تهدد بقاء الجنس البشري

اخر الاخبار

تناول الخضروات والزبادى والشاى الأخضر لمواجهة نزلات البرد والفيروس المخلوى

اخبار السعودية

ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

اخبار السعودية

ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

اخر الاخبار

كريم بنزيما رسمياً خارج المونديال و لن يشارك في كاس العالم 2022

اخر الاخبار

فلسفة الظواهر الثقافية والهوية الوجودية للإنسان

اخر الاخبار

اماني السويسي في قمة الرومانسية بأغنية “لو هوصفك”

اخبار العراق

محافظ ميسان يصادق على قوائم العقود ل7دوائر

اخبار العراق

هور أم نعاج يعاني الجفاف ويطالب بحصة مائية عاجلة

اخر الاخبار

لمشاركتهم في تفجير اسطنبول.. بلغاريا توجه اتهامات لخمسة مشتبه بهم

اخر الاخبار

حسين الجسمي يحدد ابو ظبي مكانا لحفله المقبل

اخبار قطر

آل ثاني: الدوحة ترحب بكل مشجعي مباريات كأس العالم ومونديال 2022 نسخة فريدة

اخر الاخبار

التربية والتعليم في العراق بحاجة الى إعلان “حالة الطواريء “