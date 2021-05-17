وسائل اعلامية ترجح رحيل كومان عن برشلونة  بعد تفريطه ببطولة الدوري

المستقلة/- أكدت الإذاعة الكاتالونية المحلية “RAC1″ أن مسيرة رونالد كومان مع نادي برشلونة اقتربت من نهايتها، بعدما فشل المدرب الهولندي في كسب ثقة الرئيس خوان لابورتا.

وأوضحت الإذاعة أن لابورتا التقى، الأسبوع الماضي، كومان في مطعم فيا فينيتو في برشلونة لمناقشة ما وصف بـ”الخطط المستقبلية”.

وذكرت: “بنسبة 99 بالمئة، سيجري حسم مصير المدرب الهولندي رسميا الأسبوع المقبل”.

من جهتها، قالت صحيفة “آس” الإسبانية إنه على الرغم من الفوز بلقب كأس الملك هذا العام، إلا أن بداية الموسم المخيبة للآمال وسلسلة النتائج الأخيرة السيئة كان لها دور أساسي في اتخاذ القرار القاضي بإنهاء عقد كومان.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفريق الكتالوني شرعت في البحث عن بديل كومان، حيث تركز أضواءها على تشافي هيرنانديز، لإعادته إلى أسوار “كامب نو” بصفته مدربا هذه المرة.

وتابعت: “هناك أسماء أخرى مرشحة لتدريب برشلونة، وهي: “يورغن كلوب وميكيل أرتيتا وتين هاغ وجوردي كرويف”.

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