وزير يتهم الحكومات المحلية برمي “مياه المجاري والقاذورات” في الاهوار

المستقلة / .. اتهم وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحكومات المحلية برمي “مياه المجاري والقاذورات” في الاهوار، مشيرا الى منع الزراعة الصيفية في محافظة ديالى.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في العاصمة بغداد  إن “الوزارة قامت بتطبيق اجراءات عاجلة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في محافظة ديالى لتامين مياه الشرب وادامة البساتين”، لافتا الى انه “تم منع الزراعة الصيفية لهذا العام التي كانت تعتمد خلال الموسمين الماضيين “.

واشار الى ان “مناسيب الاهوار ما زالت عالية جدا وهي اكثر من المقرر لها بموجب دراسة استراتيجية اعدتها الوزارة وان الاخيرة حريصة على المحافظة على مناسيب المياه في الاهوار”، مطالبا “جميع الجهات للتعاون معها بهذا الشان والابتعاد عن التنظير والتحلي بالمسؤولية وان لاتقوم الحكومات المحلية برمي القاذورات ومياه المجاري في الاهوار وتطالب الوزارة بمعالجة ذلك وكانما الاهوار ملك لوزارة الموارد وليس ملك العراق”.

ولفت رشيد الى ان “الخطة الزراعية للعام الحالي ستكون مقاربة للموسم الماضي الا انها لا تخلو من المخاطر في حال استمرار التجاوزات على الحصص المائية”، مؤكدا ان “الوزارة استطاعت من تأمين كمية من المياه تسد الموسم الصيفي الحالي والرية الاولى من الموسم الشتوي المقبل”.(النهاية)

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