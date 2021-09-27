وزير فلسطيني يطالب الخرطوم بتسليم أموال حماس المحجوزة الى السلطة الفلسطينية

المستقلة/- مراد سامي/..طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، دولة السودان الشقيق بتسليم الأموال المحجوزة التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي من حماس، الى دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية.

وكتب حسين الشيخ في تغريدة على صفحته على موقع “تويتر” “نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين”.

وتابع “الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم”.

وقالت وكالة رويترز العالمية إن” السلطات السودانية “وضعت يدها على عددٍ من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنواتٍ لحركة حماس، حيث بلغ السودان الحدّ في القيام بدور الملاذ للحركة الفلسطينية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير”.

واعتبر المحلل السياسي حسن سوالمة أن تصريحات الوزير حسين الشيخ كاشفة “للانتقادات الداخلية التي تتعرض لها حماس وذلك بسبب سوء ادارتها للقطاع وتركيزها على استغلال موارد الحركة لتحسين ترسانتها العسكرية دون توجيه أي اهتمام للوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الغزيون في القطاع.

وكان حسين الشيخ قد اعتبر إن النهج الإعلامي “الحاقد والأسود الذي تمارسه حركة حماس ووسائل إعلامها ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية، يعبر عن إفلاس وضيق أفق هذا الإعلام الأصفر الذي يدعو للفتنة ويضرب أبسط قواعد الالتزام الوطني والأخلاقي حتى في ظل الخلاف.