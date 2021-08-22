وزير سابق يتعرض للابتزاز من احد موظفي هيئة النزاهة

المستقلة/- دعت حركة التغيير الكوردستانية رئاسة هيئة النزاهة الى “وضع حد لعمليات الابتزاز والتهديد التي يمارسها احد اعضاء الهيئة بحق وزير الهجرة والمهجرين السابق جاسم محمد الجاف”.

وقال المنسق العام للحركة عمر سيد علي ،اليوم الاحد، “إذا كانت توجد ادلة على حصول فساد في عهده نرجو ان يقدمها الى القضاء الاتحادي ليقول كلمة الحق بدلا من هذا التشهير والتهديد المستمر منذ اكثر من سنة”.

وأوضح سيد علي  ان الأخ جاسم محمد لاينكر بأنه نقل مبلغا من المال من الوزارة الى الاقليم قبل شهر من انتهاء وزارته ، فالمبلغ تم صرفه على النازحين الموجودين داخل المخيمات في الاقليم وليس لتمويل حركة التغيير كما يدعي عضو الهيئة.

وبشأن “ادعاءاته” بأن الجاف تلقى هدية سيارة قال سيد علي “لا يوجد في القانون ما يمنع من تلقي اي شخص هدية اثناء تواجده خارج عمله”.

وأضاف ” اما بخصوص الاتهامات الاخلاقية فنحن نترفع عن الرد عليها ونطلب ايضا احالتها الى القضاء”، مؤكدا بأن “حركة التغيير تحتفظ بحقها القانوني في الرد من خلال المحاكم المختصة”.

 

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