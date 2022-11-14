وزير الهجرة والمهجرين تبحث اوضاع النازحين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، مساء الاثنين ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي أوضاع النازحين واستقرارهم في المحافظة .

وقالت جابرو في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الزيارة جاءت بهدف إدماج الأسر النازحة مع الأهالي في كربلاء .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزيرة الهجرة والمهجرين ، بحثنا “خلال اللقاء التعاون المشترك مع الوزارة بروح الفريق الواحد من اجل هدف مشترك هو خدمة المواطن العراقي “، مؤكدا إن “الحكومة المحلية مستمرة في تقديم الدعم الى العوائل النازحة في المحافظة “.