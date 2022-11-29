وزير الهجرة تبحث مع وفد الاتحاد الكلداني الدولي اوضاع اوضاع المكونات في البلاد

وزير الهجرة تبحث مع وفد الاتحاد الكلداني الدولي اوضاع اوضاع المكونات في البلاد

المستقلة/- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، اليوم الثلاثاء ، مع رئيس وفد الاتحاد الكلداني الدولي سام يونو وممثلين عن الجالية الكلدانية في الولايات المتحدة الامريكية اوضاع الجالية العراقية في الولايات المتحدة بصورة عامة، والمسيحيين منهم بشكل خاص.

واكدت جابرو في معرض حديثها ضرورة الالتفاتة لهذه الفئات المتواجدة خارج البلاد ما بين مهجر ومهاجر ومتابعة أوضاعهم والعمل على حل مشاكلهم في لتلك البلدان وإيجاد معالجة لهم وفقا للضوابط والقوانين الدولية” .