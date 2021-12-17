وزير النقل يتفقد مشروع حوض النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير

المستقلة/- نريمان المالكي /.. تفقد وزير النقل ناصر حسن الشبلي اليوم الجمعة موقع مشروع النفق المغمور احد مشاريع ميناء الفاو الكبير، وهو من المشاريع الخمسة التي تنفذها الشركة الكورية المتعاقدة معها الوزارة ..

و قال الشبلي في تصريح لـ(المستقلة) “أن العمل مستمر و بوتيرة جيدة و قد وصل الى مراحل متقدمة و سينجز في نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر القادم و ستبدأ مرحلة صب العوارض الكونكريتية للنفق” ..

و اضاف ” نأمل ان يكون العمل بوتير اكبر خاصة بعد اكتمال البنى التحتية للمشروع” .

و الجدير بالذكر ان هذا المشروع يعد الاول من نوعه في الشرق الاوسط و سيكون له اهمية كبيرة في خدمة حركة النقل بين الموانئ في ام قصر و الفاو.