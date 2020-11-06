وزير النقل : مباحثات مع دول الجوار بخصوص الترانزيت

المستقلة /سرى جياد/اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وضع اللمسات الأولى على الشروط وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الترانزيت.

وذكر الشبلي للوكالة الرسمية وتابعته “المستقلة” ان الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت،ولم تحتسب حتى الآن المبالغ التي تأخذها الدولة،مبيناً أنه عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت،للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أن اللجنة طرحت الكثير من الأفكار،قسم منها من الجمارك،والآخرى من المنافذ الحدودية،وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم،سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران،مشيراً إلى وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع.

وأكد أن أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً،وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد،وبعض الأحيان يزيد عن ذلك،لافتاً إلى أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء.