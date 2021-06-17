وزير النفط يفتتح مشروع محطة عزل الغاز بحقل ابو غرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افتتح وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل ، الخميس مشروع ترقية محطة عزل غاز ابو غرب الجنوبي بطاقة مائة ألف برميل من النفط الخام يوميا .

وقال إسماعيل في كلمة الافتتاح أن الوزارة تؤكد على ايفاءها لالتزاماتها مع الشركات العالمية رغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها العراق والعالم ،مشيرا إلى ان العراق حريص على دعم الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة بزيادة الانتاج الوطني من النفط والغاز .

و اوضح ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ ( مائة ) الف برميل باليوم بالإضافة لإنتاج اكثر من ( ٢٠ ) مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي المصاحب تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية . واشاد إسماعيل بدور شركة نفط ميسان كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد وتجاوزها لكافة التحديات والظروف الراهنة ودورها في توفير فرص العمل المتكافئة لأبناء المحافظة .

من جانبه اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب جعفر بأن الوزارة حريصة على تنفيذ خطط ادامة الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وانها نجحت في تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم بتحقيق اهدافها ، مشيداً بالتعاون المثالي بين كوادر الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة .

من جهته بين مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم البهادلي أن الشركة ماضية قدماً في تنفيذ خطط تطوير حقولها النفطية بالاعتماد على الجهدين الوطني والاستثماري ، مستعرضا أبرز المشاريع المنفذة في حقول ميسان كمشاريع حقن الماء ، وتطوير محطات عزل الغاز ، ومشاريع معالجة الغاز الطبيعي التي سيدعم تنفيذها تجهيز المنظومة الكهربائية ، إضافة لتنفيذ عشرات المشاريع المخصصة للمنافع الاجتماعية في مناطق تنفيذ عقود التطوير ، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وفرص التدريب للعاطلين عن العمل من الخريجين والحرفيين وهي مستمرة بإنجاز المشاريع النفطية التطويرية وبما يعزز من قدرة الشركة في مجال الإنتاج والتصدير .