وزير النفط يؤكد على اهمية اقرار صندوق السيادي للطاقة

المستقلة /- أكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط احسان عبد الجبار، أهمية إقرار مشروع الصندوق السيادي للطاقة في تمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، دعماً للاقتصاد الوطني وضماناً لحقوق الأجيال القادمة.

وقال عبد الجبار خلال ترأسه الاجتماع الاسبوعي للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن “مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من اهم المشاريع التي تم مناقشتها لاهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية أستثمارها وتنميتها، من خلال برامج ومشاريع واعدة وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة صديقة للبيئة”.

وأشار الى انه “من شأن هذا الصندوق ان يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، فضلاً عن اهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية”.

وأوضح أن “من أهداف الصندوق ايضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة ، ووفقاً للمعايير البيئة السليمة”.

واضاف الوزير أن “المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تم استضافه لجنة الأمر الديواني 54″، مشيراً الى ان “القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي ( البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا)”.

وعبر عن “أمله في ان يقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لابد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل”.

وناقش المجلس الوزاري للطاقة “عددأ من المواضيع المدرجة في جدول أعمال، وأتخذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها”.