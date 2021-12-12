وزير النفط : نخطط لزيادة الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا

المستقلة / -كشف وزير النفط احسان عبد الجبار عن السعي الى زيادة الانتاج النفطي الى 8 ملايين برميل نفط، مع العمل على زيادة كميات الغاز المنتجة من الحقول النفطية. وافتتح الوزير أمس السبت مشروع عزل الغاز وترقية مواصفات الخام خلال احتفالية اقيمت في حقول البزركان النفطية في ميسان.

وقال عبد الجبار في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن الوزارة تخطط لزيادة الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا، مع زيادة انتاج كميات الغاز في الحقول النفطية “.

وأشار إلى ان جميع البرامج والخطط التي تنفذها شركات القطاع النفطي، الغاية منها تحقيق هدفين: الأول الوصول إلى الزيادات المخطط لها من النفط الخام في غضون السنوات المقبلة، والثاني استثمار جميع كميات الغاز المنتجة في كل الحقول، لتحقيق استقرار توفير إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة نفط ميسان، علي جاسم، لـ”الصباح”، أن المشروعات الجديدة هي سلسلة من المشروعات التي تنفذها شركته بالتعاون مع الشركات العالمية والشركات المقاولة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين نوعية النفوط المستخرجة من باطن الأرض.

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