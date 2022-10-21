وزير النفط : مصفى كربلاء اول انجاز في الصناعات التكريرية منذ أربعين عاما

وزير التفط يفتتح مصفى كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد وزير النفط  احسان عبد الجبار ، إن “مشروع مصفى كربلاء يعد أضخم مشروع يتم تنفيذه على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية، ويؤمن المنتجات النفطية الخفيفة ويخفض الاستيراد بنسبة 60% ويوفر العملة الصعبة .

وقال عبد الجبار لدى افتتاحه التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء بطاقة ١٤٠ الف برميل ، حققنا اليوم إنجازا كبيرا في الصناعة التكريرية لم يتحقق منذ أكثر من 40 عاماً تمثل ببدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء العملاق “.

وأضاف إن “مصفى كربلاء ينتج يوميا ٩ ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتين و٣ ملايين لتر من مادة النفط الأبيض ومنتجات أخرى  “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته حفل الافتتاح اليوم الجمعة  ، إن ” مشروع مصفى كربلاء الذي أفتتح أمس الخميس ، سيوفر فرص العمل لأبناء المحافظة والقطاع الخاص المحلي “.

وأكد إن  “إنشاء مصفى كربلاء شهد تعاونا كبيرا بين المحافظة والوزارة والشركات المنفذة للمشروع ، فضلا عن الدعم الأمني واللوجستي لإنجاز المصفى “.

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