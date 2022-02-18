وزير الموارد المائية: مشروع مهرب الرزازة الحل النهائي للقضاء على المياه الجوفية

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد ، على أن مشروع مهرب الرزازة في محافظة كربلاء هو الحل النهائي لمشكلة المياه الجوفية ومياه المبازل في عموم المحافظة “.

وقال رشيد عند لقائه محافظ كربلاء  نصيف الخطابي، وزيارة  مشروع انشاء مهرب الى بحيرة الرزازة ، إن ” المشروع سيسهم بالقضاء على الملوحة وتغدق التربة وزيادة الرقعة الزراعية مستقبلا “.

وأوضح إن “المشروع سيقوم بتحويل مياه المبازل والمياه الجوفية الى بحيرة الرزازة (بطريقة السيح ) بنسب عالية دون الحاجة إلى المضخات حيث وصلت نسبة المشروع الى 70 بالمائة ، ومن المؤكد افتتاحه خلال الشهر القادم “.

واكد إن ” الوزارة ماضية في التحول من الري المفتوح الى المغلق لمشاريعها الحالية والمستقبلية “.

واشار الى إن زيارته الى كربلاء جاءت لغرض متابعة مشاريع الوزارة  المنفذة في المحافظة والاستماع الى المشاكل والمعوقات  والعمل على حلها.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب زيارة وزير الموارد المائية والوفد المرافق له ، “ناقشنا خلال الزيارة المشاكل المائية وايجاد الحلول المناسبة والافضل للمحافظة وتم الاتفاق على حل مشكلة نهر ابو روية  من خلال زيادة تغذيته من عدة مصادر “.

وأشار الى الاتفاق على “ادخال الري المغلق عن طريق الانابيب، وانعاش بحيرة الرزازة بشكل أكبر من خلال زيادة رفدها بالمياه ، واعطاء الموافقات على اجازات حفر  الآبار الضرورية “.

واوضح إن “الحكومة المحلية وضمن خطتها في نصب وحدات المعالجة واكمال شبكات المجاري وصلت الى نسبة 70بالمائة” ، منوها الى أن ذلك “ساهم بشكل كبير في زيادة المخزون المائي للمحافظة مع ادخال التكنلوجيا الحديثة في السقي الذي سهل الاستخدام الأمثل للمياه “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ابو رغيف يؤكد استعداد وزارة الثقافة  لجعل ملتقى الفن والسلام تقليدا سنويا

اخر الاخبار

القاهرة تحتضن مؤتمرا عالميا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف دواء الأنسولين

اخبار العراق

القبض على  72 متهما بتجارة المخدرات وقضايا أخرى  في ميسان

اخر الاخبار

فينا قبلة التسويات في المنطقة

اخر الاخبار

لِيَكُنْ الحبّ عادة وليس عيداً

اخبار العراق

وزير الموارد المائية: مشروع مهرب الرزازة الحل النهائي للقضاء على المياه الجوفية

اخر الاخبار

الدوزي يمثل المغرب في حفل كبير ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”

اخر الاخبار

الدوزي يمثل المغرب في حفل كبير ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

في تغريدة جديدة.. الصدر يلمح الى تلقي حلفائه تهديدات بالقتل

اخبار العراق

المسلماوي: باب الاطار التنسيقي مفتوح للحوار خصوصا التيار الصدري

اخر الاخبار

“حيدر” الأفغاني يعيد مأساة “ريان” المغربي بالسقوط في البئر

اخر الاخبار

انخفاض الضغط.. نصائح طبية هامة لعلاجه دون عناء

اخر الاخبار

ماذا يعني خاتم الزواج لكل برج من الأبراج ؟

اخبار العراق

عمليات ميسان تؤكد انخفاض عدد النزاعات العشائرية في المحافظة

اخبار العراق

شرطة ميسان تضبط العديد من الاسلحة في عمليات تفتيش

اخبار فلسطين

التلفزيون الفلسطيني يطلق حملة “ثوبي تاريخي”  لمواجهة ادعاءات الاحتلال

اخر الاخبار

اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في غزة