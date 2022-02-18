وزير الموارد المائية: مشروع مهرب الرزازة الحل النهائي للقضاء على المياه الجوفية

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد ، على أن مشروع مهرب الرزازة في محافظة كربلاء هو الحل النهائي لمشكلة المياه الجوفية ومياه المبازل في عموم المحافظة “.

وقال رشيد عند لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وزيارة مشروع انشاء مهرب الى بحيرة الرزازة ، إن ” المشروع سيسهم بالقضاء على الملوحة وتغدق التربة وزيادة الرقعة الزراعية مستقبلا “.

وأوضح إن “المشروع سيقوم بتحويل مياه المبازل والمياه الجوفية الى بحيرة الرزازة (بطريقة السيح ) بنسب عالية دون الحاجة إلى المضخات حيث وصلت نسبة المشروع الى 70 بالمائة ، ومن المؤكد افتتاحه خلال الشهر القادم “.

واكد إن ” الوزارة ماضية في التحول من الري المفتوح الى المغلق لمشاريعها الحالية والمستقبلية “.

واشار الى إن زيارته الى كربلاء جاءت لغرض متابعة مشاريع الوزارة المنفذة في المحافظة والاستماع الى المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب زيارة وزير الموارد المائية والوفد المرافق له ، “ناقشنا خلال الزيارة المشاكل المائية وايجاد الحلول المناسبة والافضل للمحافظة وتم الاتفاق على حل مشكلة نهر ابو روية من خلال زيادة تغذيته من عدة مصادر “.

وأشار الى الاتفاق على “ادخال الري المغلق عن طريق الانابيب، وانعاش بحيرة الرزازة بشكل أكبر من خلال زيادة رفدها بالمياه ، واعطاء الموافقات على اجازات حفر الآبار الضرورية “.

واوضح إن “الحكومة المحلية وضمن خطتها في نصب وحدات المعالجة واكمال شبكات المجاري وصلت الى نسبة 70بالمائة” ، منوها الى أن ذلك “ساهم بشكل كبير في زيادة المخزون المائي للمحافظة مع ادخال التكنلوجيا الحديثة في السقي الذي سهل الاستخدام الأمثل للمياه “.