وزير الموارد المائية: إيران غير مسار أكثر من 20 نهرا يصب في العراق

عده انتهاك للمواثيق الدولية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وصفت وزارة الموارد المائية قيام إيران بتغيير مسار أكثر من عشرين نهرا كان يصب في الأراضي العراقية بأنه انتهاك للمواثيق الدولية فيما أشارت إلى تقديم احتجاج بهذا الصدد لوزارة الخارجية لمفاتحة نظيرتها الايرانية.

وقال الوزير مهدي الحمداني في مؤتمر صحفي عقد في محافظة ميسان ان الجانب الايراني غير مسارات تلك الانهر وان ذلك يعتبر مخالفة دولية كون تلك الانهار تكونت على جوانبها مجتمعات منذ مئات السنين ولا علاقة لها بصراعات وخلافات الدول المتجاورة.

ورجح الوزير ان يشهد البلد نزوحا ديموغرافيا بسبب تغيير مسار تلك الانهر التي تسببت بانخفاض مناسيب المياه في ديالى و واسط وميسان والبصرة وبانت تلك الشحة بشكل وصفه بالكبير في هور الحويزة وشط العرب.

وفيما يخص الحصص المائية المقررة للمحافظات قال الحمداني ان الوزارة رصدت تجاوزات على الحصص  في واسط وقد انعكست سلبا على ايصال الحصص  المقررة لميسان والبصرة وقد عملنا على ازالة تلك التجاوزات.

ودعا الحمداني اثناء المؤتمر الحكومات المحلية الى التعاون مع الوزارة بهدف إيصال المياه لمستحقيها في ظل استمرار ازمة شح المياه.

من جانبه قال المحافظ علي دواي ان شحة المياه اثرت على الخطة الزراعية للمحافظة في الموسم الشتوي بنسبة 50%  وعليه سيسمح بزراعة ما لا يتعدى 200 ألف دونم فقط.

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