وزير المالية يكشف عن وجود توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة

وزير المالية

المستقلة /- كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، عن توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الوزارة ملتزمة بمتابعة وتنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي على النحو الذي يضمن الغرض الذي أعد من اجله”.

وأضاف، انه “جرى خلال الاستضافة في اللجنة المالية النيابية تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بتفاصيل القانون والسبل الكفيلة بتنفيذه بحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية المنصوص عليها، والتركيز على ضمان تحقيق اقصى استفادة من القانون في دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية”.

وتابع “كما تمّت مناقشة عدد من القضايا والشؤون الإقتصادية والتنموية ومسار السياسة المالية والنقدية مثل اعداد الحسابات الختامية وتخصيصات المشاريع ومفردات البطاقة التموينية ونسب الانفاق العام والايرادات المالية المتحققة ومسأله الديون الخارجية والداخلية”، لافتاً الى أنه “تم ايضا بحث امكانية انشاء صندوق للحالات الطارئة ومواجهة التحديات المحلية والدولية”.

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