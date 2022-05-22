وزير الكهرباء يفتتح محطة كهربائية جديدة جنوب كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح وزير الكهرباء عادل كريم ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي محطة  جنوب كربلاء الجديدة الكهربائية بسعة 270 ميكا فولت “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب الافتتاح ، إن “هذه المحطة تعد من اهمية المحطات في المحافظة ،  كونها تغذي مركز المدينة ، والشوارع والمستشفيات  ، ومشاريع المجاري والماء  ، فضلا  عن أنها تعالج الاختناقات في الشبكة الكهربائية “.

وأشار الخطابي ، ناقشنا خلال اللقاء  اليات التعاون والتنسيق ما بين للمحافظة والوزارة وكذلك مناقشة الملفات المشتركة وأهمها تطوير محطة الخيرات ، وإنشاء محطة بسعة 200 ميكا واط  ، ودعم الوزارة لدوائر التوزيع بالمحولات والأسلاك “.

وأضاف كما تمت ” مناقشة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية والاخذ بنظر احتياج المحافظة واستقبالها لملايين الزائرين وأهميتها الدينية والسياحية “.

يذكر إن “افتتاح المحطة الكهربائية الجديدة حضرها مدير عام توزيع الفرات الاوسط المهندس جابر محمد مزيد ومدير عام نقل الطاقة المهندس محمد فضيل ومدير عام نقل الطاقة المهندس براك الشمرتي “.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الطاقة الرمزية في اللغة وتغيير المجتمع

اخر الاخبار

اعتقال سبعة متاجرين بالحبوب المخدرة في كربلاء

اخبار العراق

خلال الأشهر الخمس الماضية..شرطة ميسان تضبط 29 كغم “كرستال”

اخر الاخبار

نيجيرفان بارزاني يصل إلى السليمانية ويلتقي بافل طالباني لبحث تطورات الأوضاع السياسية

اخر الاخبار

مشعان الجبوري يوجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عضويته في البرلمان

اخر الاخبار

الأنواء الجوية العراقية : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد الاثنين

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار مصر

إلهام شاهين تكشف عن حقيقة خلافها مع غادة إبراهيم بجنازة الفنان سمير صبري

اخبار العراق

القبض على عصابة اختطفت فتاتين في ميسان

اخر الاخبار

نعم بوش الصغير غزوك العراق وحشي وغير مبرر

اخر الاخبار

نظرة في روايات الرعب

اخبار العراق

التربية تنفي حصر القبول في كليات الطب وطب الاسنان في الطلبة المتميزين

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات نفط العراق الى امريكا لتصل الى 242 الف برميل يوميا

اخر الاخبار

منظمة : ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2022

اخر الاخبار

الصحة العالمية : تسجيل 92 حالة مؤكدة بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة

اخر الاخبار

مصرف الرشيد يقرر رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كردت كارد الى 5 اضعاف الراتب