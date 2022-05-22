وزير الكهرباء يفتتح محطة كهربائية جديدة جنوب كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح وزير الكهرباء عادل كريم ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي محطة جنوب كربلاء الجديدة الكهربائية بسعة 270 ميكا فولت “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب الافتتاح ، إن “هذه المحطة تعد من اهمية المحطات في المحافظة ، كونها تغذي مركز المدينة ، والشوارع والمستشفيات ، ومشاريع المجاري والماء ، فضلا عن أنها تعالج الاختناقات في الشبكة الكهربائية “.

وأشار الخطابي ، ناقشنا خلال اللقاء اليات التعاون والتنسيق ما بين للمحافظة والوزارة وكذلك مناقشة الملفات المشتركة وأهمها تطوير محطة الخيرات ، وإنشاء محطة بسعة 200 ميكا واط ، ودعم الوزارة لدوائر التوزيع بالمحولات والأسلاك “.

وأضاف كما تمت ” مناقشة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية والاخذ بنظر احتياج المحافظة واستقبالها لملايين الزائرين وأهميتها الدينية والسياحية “.

يذكر إن “افتتاح المحطة الكهربائية الجديدة حضرها مدير عام توزيع الفرات الاوسط المهندس جابر محمد مزيد ومدير عام نقل الطاقة المهندس محمد فضيل ومدير عام نقل الطاقة المهندس براك الشمرتي “.