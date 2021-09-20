وزير الكهرباء يؤكد على مشاركة الجهد الآلي لنقل زائري الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير الكهرباء وكالة المهندس عادل كريم ، على المشاركة ضمن الجهد الآلي لنقل زائري الاربعينية في كربلاء من والى مدنهم .

وقال كريم في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) عند زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية ، أطلعنا ميدانيا على نوعية الخدمة المقدمة للمواكب الحسينية ، ومدى تأمين طرق الزائرين ، ، وتأمين مصادر تغذية بديلة “.

وأضاف كما أكدنا ” على جهوزية المخازن امام فرق الصيانة لتوفير المواد الحاكمة لتأهيل الشبكة وصيانتها ، وحث على ضرورة متابعة الشبكة بشكل دوري والاستنفار على مدى ٢٤ ساعة يوميا ، والاهتمام بالانارة والاعمدة على طول المسارات الرئيسية والفرعية المؤدية للمراقد المقدسة “.