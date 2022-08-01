وزير القائد يوجه رسالة قاسية للعامري .. ويتطرق عن تسريبات المالكي

المستقلة /- نشر حساب “وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الاثنين شروط اللقاء والحوار التي دعاها هادي العامري مع التيار الصدري.

وذكر ان الشروط الوحيدة للحوار هي انسحاب العامري وكتلته من الاطار ايضا توضيح ما جاء في التسريبات الاخير التي ضجت العراق.

واخيراً اعلن حساب “وزير القائد ” بحاجته لضمان لتطبيق الحوار الاصلاحي .

يذكر أن حساب “وزير القائد” هو حساب يمثل وجهة نظر الصدر الرسمية، ويحصل أتباعه على التوجيهات منه.

 

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