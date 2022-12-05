وزير العمل يكشف ضبط مئات الآلاف غير مستحقين رواتب الرعاية

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، عن مباشرة الوزارة منذ عشرة أيام بحملة تدقيق على رواتب الاعانة الاجتماعية بعد مقاطعة بيانات وحملات تفتيش وضبط مئات الالاف من مستلمي رواتب الاعانة هم غير المستحقين .

وقال الاسدي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، حصلنا “على قرار من مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي ينص على إن أي اموال تسترد من المتجاوزين على الشبكة ، لا ” تعاد الى خزينة وزارة المالية، وإنما تصرف مباشرة الى عوائل جديدة تشمل بشكل مباشر”.

وأشار الى إن ” مجموع الأسر التي تدفع لهم هيئة الاعانة الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبلغ الاعانة الشهرية وصل الى مليون و(834) الف أسرة وهو عدد كبير جدا ، بالمقابل لدينا الآن ما يقارب من ثلاثة ملايين اسرة متقدمة ما بين النافذة الالكترونية والتقديم الورقي الاعانة الاجتماعية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزير العمل ، بحثنا ، موضوع الرعاية الاجتماعية، وسبل توفير فرص عمل للشباب ، واقامة برامج وورش تدريبية لتأهيل الشباب العاطلين عن العمل، فضلا عن مناقشة سبل تنشيط العمل في القطاع الخاص وأحداث المساواة في الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع العام والخاص “.

وأضاف كما “تم مناقشة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة وشمول عدد اكبر من المواطنين “.