وزير العمل يفتتح سوقين عصريين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / . . افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، اليوم الخميس ، سوقين عصرين في مركز مدينة كربلاء وقضاء الحسينية شمالي المحافظة بواقع 208 محل .

وقال الركابي اثناء افتتاح السوق العصري في حي السلام 7 كم عن مركز المدينة في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “السوق العصري في كربلاء والبالغ 104 محلا سيوزع لشريحة العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة “.

وأوضح إن “قضاء الحسينية 25 كم شمالي المحافظة سيشهد فتح سوق عصري ثاني تابع للوزارة وبواقع 104 محلا تجاريا و يوزع على أبناء القضاء المسجلين ايضا في بيانات الوزارة .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي اثناء الافتتاح ، إن ” هذه المحال سيتم توزيعها على المواطنين من اهالي كربلاء بالتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة وفق آليات شفافة “.

وأشار الى إن ” المحافظة لها تعاون وتنسيق كبير مع الوزارة في مجال توفير فرص عمل وضمان الى المواطنين من العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “.