وزير العمل يفتتح الملتقى الاول لحاضنات الاعمال

المستقلة ..افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي الملتقى الاول لمشاريع حاضنات الاعمال،اليوم الاحد،بحضور وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز.

وقال الركابي في كلمة القاها بالملتقى ان الوزارة وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مستمرة باطلاق القروض للمشاريع الصغيرة وحاضنات الاعمال، مشيرا الى ان المشروع يهدف لتطوير الانشطة الاقتصادية للشباب الباحثين عن العمل ممن لديهم رؤى وافكار ذات جدوى اقتصادية.

واضاف ان الوزارة اطلقت خلال الفترة الماضية اكثر من 80 مشروع صناعي وانتاجي في بغداد والمحافظات رغم قلة الامكانات والاشكاليات المتعلقة بفك ارتباط بعض الاقسام التابعة للوزارة الى المحافظات، مؤكدا اهمية عدم تحميل الشباب اية قروض بدون انتاج فعلي وان تكون هذه القروض وفق جدوى اقتصادية تساهم في تشغيل الشباب وتدعم المنتج الوطني.

واوضح ان الوزارة لايقتصر اهتمامها على ملف الحماية الاجتماعية وانما لديها نشاطات عديدة تخص فئات واسعة من المجتمع من ضمنها الشباب الباحثين والعمال المتقاعدين وذوي الاعاقة وملف العمالة الاجنبية وغيرها، لافتا الى ان هناك حملة تفتيش كبرى نفذتها الوزارة على مشاريع القطاع الخاص في سبع محافظات وتمكنت خلال المدة الماضية من شمول اكثر من 55 ألف عامل بالضمان الاجتماعي رغم الظرف الراهن.

وبين ان الوزارة ركزت اهتمامها لحل مشكلة العمالة الاجنبية وتسربها بطرق غير اصولية الى البلاد، موضحا ان العمل سينصب في المدة المقبلة على تطبيق قوانين الوزارة خاصة فيما يتعلق بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، لان تطبيق تلك القوانين سيقلل من التدافع على الوظائف الحكومية.

وافتتح الوزير معرض ملتقى حاضنات الاعمال واطلع على نماذج من المشاريع المعروضة التي حققت نجاحا وساهمت في تشغيل الشباب.