وزير العمل يعلن عن موعد الوجبة الجديدة لقروض العاطلين عن العمل

المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الركابي قوله، إن “الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض”، مبينا ان “قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد”.

واشار الى ان “الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد”، لافتا الى ان “الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة”.