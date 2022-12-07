وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة الوزارة

وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة الوزارة

المستقلة/- كشف وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، مخرجات إجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية، فيما أكد الاتفاق على عدم منح “الفيزا” لمن لم يستحصل إجازة عمل من الوزارة.

وقال الأسدي، في بيان تلقت المستقلة، إن “اجتماع اللجنة في مقر وزارة الداخلية تطرق إلى أهمية هذا الملف واعطاءه الأولوية، وجرى الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “الفترة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة، وستناقش مقررات عدة للوصول إلى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد”.