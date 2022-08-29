وزير : العراق بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد للحمص التركي في عام 2021

المستقلة /- كشف وزير الزراعة والغابات التركي فاهيت كيريشي، اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد للحمص التركي في عام 2021.

وقال كيريشي في تصريح صحفي، تابعته المستقلة، إن “متوسط إنتاج الحمص في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 567 ألف طن، وبلغ خلال العام الماضي 475 ألف طن”، متوقعا ان يبلغ انتاج العام الحالي 580 ألف طن بزيادة قدرها 22.1 في المائة مقارنة إلى العام السابق”.

واضاف ان “تركيا صدرت معظم أنواع الحمص خلال العام الماضي إلى إيران بنسبة 14 في المائة، تلاها باكستان وسوريا بنسبة 8 في المائة لكل منهما، والعراق بنسبة 6 في المائة أي بواقع 28.500 ألف طن”.

يذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد البقوليات من تركيا لتغطية السوق المحلية، وغالبا ما تقوم تركيا بإعادة تصدير ما تستورده من الخارج الى العراق وخاصة الفاصوليا البيضاء والعدس .