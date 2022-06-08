وزير العدل يعزل (7) موظفين لارتكابهم مخالفات ‏قانونية

المستقلة/-أعلنت وزارة العدل عن صدور عقوبة العزل بحق ‏‏(7) موظفين من دائرتي التسجيل العقاري ‏والاصلاح العراقية من الوظيفة لصدور بحقهم احكام ‏قضائية بالسجن والغرامة المالية لارتكابهم أخطاء ‏وتجاوزهم القانون الوظيفي .‏

وقال اعلام الوزارة، ان وزير العدل القاضي ‏سالار عبد الستار محمد،أصدر قرار بعزل ‏الموظفين في تلك الدائرتين لارتكابهم مخالفات ‏قانونية، مبيناً ان الوزير اصدر قرارات اخرى في وقت سابق خلال العام ‏الحالي بعزل موظفين وحراس اصلاحيين .‏

واشار الى ان الوزير ماضٍ في ‏تطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة ‏العامة والذي من شأنه يساهم في وضع مصلحة ‏المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى ‏الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام ‏‏.‏