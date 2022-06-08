وزير العدل يعزل (7) موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية
المستقلة/-أعلنت وزارة العدل عن صدور عقوبة العزل بحق (7) موظفين من دائرتي التسجيل العقاري والاصلاح العراقية من الوظيفة لصدور بحقهم احكام قضائية بالسجن والغرامة المالية لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي .
وقال اعلام الوزارة، ان وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد،أصدر قرار بعزل الموظفين في تلك الدائرتين لارتكابهم مخالفات قانونية، مبيناً ان الوزير اصدر قرارات اخرى في وقت سابق خلال العام الحالي بعزل موظفين وحراس اصلاحيين .
واشار الى ان الوزير ماضٍ في تطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي من شأنه يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام .
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