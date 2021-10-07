وزير العدل يترأس اجتماعاً للجنة الخاصة بتسوية معاملات الاراضي الزراعية في كركوك
المستقلة/- ترأس وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الخميس ،اجتماعاً للجنة المشكلة الخاصة بتسوية معاملات الاراضي الزراعية في محافظة كركوك وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 29 لسنة 2021.
وقال محمد ” منذ تسنمنا منصب وزير العدل قمنا بالعمل على تشكيل هذه اللجنة لاعادة الحقوق الى نصابها وبصورة مرضية لجميع الاطراف حيث تم جرد الاضابير بصورة قانونية وبعد تدقيها وجدنا ان هناك ثغرات قانونية واجراءات ادارية غير صحيحة لذلك سوف نقوم باسترجاع الحقوق الى أصحابها”.
وأشار الى أن ذلك “من ضمن صلاحيات الوزارة استنادا للمادتين (139والمادة 140 ) من قانون التسجيل العقاري المرقم (43 ) لسنة 1971 النافذ والتي تشير الى انه أي معاملة عقارية اذا لم تكتمل وتكتسب الشكل النهائي تعاد الى أصحابها الأصليين” .
وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تقوم “بتعويض العرب الوافدين الذين لديهم عقود زراعية وانصافهم بعد انتهاء اعمال اللجنة “، موضحا ان حل هذا الموضوع يعد من اهم الحلول في المجتمع لما يتعلق بالسلم المجتمعي والتعايش السلمي كون المحافظة متعددة الطوائف والقوميات .
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