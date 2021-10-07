وزير العدل يترأس اجتماعاً للجنة الخاصة بتسوية ‏معاملات الاراضي الزراعية في كركوك ‏

‏المستقلة/- ترأس وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الخميس ،‏اجتماعاً للجنة المشكلة الخاصة بتسوية معاملات الاراضي الزراعية في ‏محافظة كركوك وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 29 لسنة 2021.

وقال محمد ” منذ تسنمنا منصب وزير العدل قمنا بالعمل على ‏تشكيل هذه اللجنة لاعادة الحقوق الى نصابها وبصورة مرضية لجميع ‏الاطراف حيث تم جرد الاضابير بصورة قانونية وبعد تدقيها وجدنا ان ‏هناك ثغرات قانونية واجراءات ادارية غير صحيحة لذلك سوف نقوم ‏باسترجاع الحقوق الى أصحابها”.

وأشار الى أن ذلك “من ضمن صلاحيات الوزارة استنادا للمادتين (139والمادة 140 ) من قانون التسجيل العقاري المرقم (43 ) لسنة ‏‏1971 النافذ والتي تشير الى انه أي معاملة عقارية اذا لم تكتمل وتكتسب الشكل ‏النهائي تعاد الى أصحابها الأصليين” .‏

وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تقوم “بتعويض العرب الوافدين الذين لديهم ‏عقود زراعية وانصافهم بعد انتهاء اعمال اللجنة “، موضحا ان حل هذا الموضوع يعد من اهم الحلول في المجتمع لما يتعلق ‏بالسلم المجتمعي والتعايش السلمي كون المحافظة متعددة الطوائف ‏والقوميات .‏