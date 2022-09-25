وزير العدل يبحث انطلاق مشروع الأتمتة الالكترونية في دوائر الوزارة

المستقلة/- بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ،اليوم الاحد، مع مدير عام الانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة ‏والمعادن احمد الكعبي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما ‏يخص انطلاق مشروع الاتمتة الالكترونية في الدوائر العدلية كافة.

وأكد الوزير اثناء اللقاء أن مشروع الاتمتة الالكترونية وصل الى ‏المراحل ‏النهائية وسوف ينطلق قريبا جداً ‏في كافة الدوائر العدلية و سيتم تطبيقه بدائرة الكتاب العدول من خلال اتمتة ‏معاملات دوائرها يليها باقي الدوائر تباعاً.

واوضح أن الوزارة قطعت أشواطاً ‏كبيرة في هذا الجانب لغرض ‏تطبيق هذا المشروع المهم وانه يتابع باهتمام كبير آليات تطبيق مشروع ‏الاتمتة في الدوائر العدلية المشار اليها، كونها تعمل على تسهيل الإجراءات ‏في هذه الدوائر وتقضي على الروتين والتزوير والتلاعب من خلال حفظ ‏الوثائق ‏بطريقة علمية وصحيحة والتي من شانها ان تصب في مصلحة ‏المواطن العراقي‎.‎