وزير العدل يبحث انطلاق مشروع الأتمتة الالكترونية في دوائر الوزارة
المستقلة/- بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ،اليوم الاحد، مع مدير عام الانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن احمد الكعبي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص انطلاق مشروع الاتمتة الالكترونية في الدوائر العدلية كافة.
وأكد الوزير اثناء اللقاء أن مشروع الاتمتة الالكترونية وصل الى المراحل النهائية وسوف ينطلق قريبا جداً في كافة الدوائر العدلية و سيتم تطبيقه بدائرة الكتاب العدول من خلال اتمتة معاملات دوائرها يليها باقي الدوائر تباعاً.
واوضح أن الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في هذا الجانب لغرض تطبيق هذا المشروع المهم وانه يتابع باهتمام كبير آليات تطبيق مشروع الاتمتة في الدوائر العدلية المشار اليها، كونها تعمل على تسهيل الإجراءات في هذه الدوائر وتقضي على الروتين والتزوير والتلاعب من خلال حفظ الوثائق بطريقة علمية وصحيحة والتي من شانها ان تصب في مصلحة المواطن العراقي.
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