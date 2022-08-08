وزير : الصين حثت امريكا للتخلي عن وهم السيطرة على البلاد بمساعدة تايوان

المستقلة /- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الصين حثت الولايات المتحدة على احترام مصالح بكين والتخلي عن وهم السيطرة على البلاد بمساعدة تايوان.

ونقلت وسائل إعلام عن وو تشيان قوله إن “جمهورية الصين الشعبية تحث الولايات المتحدة على أن تأخذ في الحسبان أهم المصالح والمخاوف الجادة لبكين، وأن تتخلى عن الوهم بأنهم يستطيعون استخدام تايوان للسيطرة على الصين، وأدعوهم إلى عدم اتباع المسار الخاطئ أكثر وأكثر”.

وتصاعدت حدة التوترات بين بكين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة أخرى على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان الأسبوع الماضي رغم تحذيرات الصين التي اعتبرت هذه الزيارة تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

 

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