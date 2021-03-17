وزير الصناعة يوافق على فتح فرع للوزارة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، إن “وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز وافق على فتح فرع لممثلي الوزارة في المحافظة لتنشيط الحركة الصناعية وتقليص الروتين .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وزير الصناعة في مبنى المحافظة ، إن “الفرع الذي يفتح في كربلاء يشمل ممثلي مسح الجيولوجي، وتنظيم المدن الصناعية ، والتنمية الصناعية ، والعلامة التجارية “.

وأوضح أن الغاية “من الافتتاح جاء لتقليل الروتين وتسريع عملية فتح المشاريع الصناعية الكبيرة والصغيرة ، ولكافة الفعاليات الاقتصادية والصناعية ، ومعالجة البيروقراطية الزائدة “.

ومن جانب أخر أكد الخطابي لوزير الصناعة ، وجود “عدد كبير من المستثمرين يرغبون الاستثمار في القطاع الصناعي ، ولكن يحتاجون الى ضمانات من الوزارة لحماية المنتج والدعم ، وتحويط المنتج الأجنبي من منافسة المنتج المحلي “.