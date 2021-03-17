وزير الصناعة يوافق على فتح فرع للوزارة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، إن “وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز وافق على فتح فرع لممثلي الوزارة في المحافظة لتنشيط الحركة الصناعية وتقليص الروتين .

وقال الخطابي في تصريح صحافي  لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وزير الصناعة في مبنى المحافظة  ، إن “الفرع الذي يفتح في كربلاء  يشمل ممثلي مسح الجيولوجي،  وتنظيم المدن الصناعية ، والتنمية الصناعية ،  والعلامة التجارية “.

وأوضح أن الغاية “من الافتتاح جاء لتقليل الروتين وتسريع عملية فتح المشاريع الصناعية الكبيرة والصغيرة ، ولكافة الفعاليات الاقتصادية والصناعية ،  ومعالجة البيروقراطية الزائدة “.

ومن جانب أخر أكد الخطابي لوزير الصناعة ، وجود “عدد كبير من المستثمرين يرغبون الاستثمار في القطاع الصناعي ،  ولكن يحتاجون الى ضمانات من الوزارة لحماية المنتج والدعم ،  وتحويط المنتج الأجنبي من منافسة المنتج المحلي “.

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