وزير الصناعة يعلن عن منـح 569 إجـازة تحت التأسيس لمشاريع صناعية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ، مساء الاثنين ، عن منـح 569 إجـازة تحت التأسيس لمشاريع صناعية ، ونوه عن وضع حجر الأساس لأول مدينة صناعية نموذجية تخصصية نفطية هندسية وكيميائية مجاورة لمصفى كربلاء وتقام على مساحة 5300 دونم الأيام القريبة المقبلة .

وأشار الخباز اثناء مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي حضرته ( المستقلة ) الى إن ” هذه الأرقام التي منحت إجازات صناعية في كربلاء ، تدل على اهتمام الصناعيين لبناء صناعة حقيقية في المحافظة ، واستيعاب الأيدي العاملة ، وزيادة الإنتاج الوطني ، وتوفير احتياجات السوق “.

وقال إن ” مجلس الوزراء واعضاء المجلس جادين في إجراء إصلاحات حقيقية تحتاج إلى جهد وصبر وتضحيات “.

وأضاف بحثنا ” مع محافظ كربلاء الوضع الحالي للمعامل والمشاريع الصناعية في المحافظة وأبرز التحديات والمشاكل التي تعيق سير العمل في هذه المعامل ، ومن بينها معامل سمنت كربلاء ، والنورة ، و الجص والثرمستون ، ومقالع إنتاج الرمل والحصى “.

وأوضح إن “لكربلاء أهمية كبيرة في القطاع الصناعي خاصة ، وأن لديها تطور كبير وملحوظ في القطاع الزراعي من قبل الحكومة المحلية ، ولهذا من الممكن تحقيق النجاح في القطاع الصناعي الذي يعتبر قطاعا مكملا للقطاع الزراعي “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، إن ” الحكومة المحلية في كربلاء تقدم كافة الدعم والامكانيات لأجل إقامة مشاريع مهمة ذات إنتاج عالي يحقق السيطرة على السوق العراقية ، وبجودة جيدة ، فضلا عن خلق فرص عمل لأبناء المحافظة “.