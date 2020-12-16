وزير الصناعة : اتفقنا مع مصر على تشغيل المصانع المعطلة

المستقلة / – اتفق العراق ومصر على تأهيل وتشغيل المصانع العراقية المعطلة بالاستثمار من دون اي تكلفة مادية.

وقال وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: خلال زيارته الاخيرة للقاهرة “اتفقنا مع مصر على التعاون المشترك في مجال الدباغة والالبسة والبتروكيمياويات والمعادن عبر تشغيل المصانع المتوقفة في البلاد من دون اي التزامات مالية”، مشيرا الى ان “العمل يسير باتجاه استقطاب مستثمرين للعراق سواء كانوا مصريين أو عربا، ما يسهم بتشغيل الايدي العاملة”.

واضاف ان “الجانب المصري وكذلك الاردني متعاونان جدا ولديهما رغبة كبيرة بالعمل مع العراق خاصة في مجال الصناعات الدوائية والادوية البيطرية والمبيدات الزراعية، كاشفا عن “الاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر على تحسين مادة البترول بمثبتات الفاناليوم وهو موضوع مهم”.

وتابع ان “العراق يستورد هذه المادة بكميات كبيرة بينما كنا بالسابق ننتجها”، موضحا انها “تضاف الى الوقود لتحسينه من اجل استخدامه في انتاج الطاقة الكهربائية، لا سيما ان مصر سبقتنا وتحولت الى الغاز لكننا ما زلنا نعمل بالوقود الثقيل في بعض المحطات”.