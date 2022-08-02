وزير الصدر يوجه بالانسحاب من مبنى البرلمان الى المناطق المجاورة

وزير الصدر يوجه بالانسحاب من مبنى البرلمان الى المناطق المجاورة دعا الى اقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة الاحتفالات

المستقلة/- دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي المتظاهرين الى اخلاء مبنى البرلمان والتحول للاعتصام في المناطق المحيطة به.

وقال العراقي في تغريدة نشرعها اليوم على حسايه في موقع تويتر “بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثــوار الابطال” .تقرر “إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة من تاريخ هذا المنشور”.

وأشار الى إن تعليمات لاحقة ستصدر في حال وجود ” أماكن أخرى ينبغي الإعتصام أمامها ”

وأكد العراقي أن “ديمومة الإعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً “، منوها الى انه “يجب تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة”.

ودعا الى “إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد، وبابل، والكوت، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع”.

وأوضح بأن هناك عمل على “تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم” .