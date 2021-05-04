الكاظمي يوافق على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة

المستقلة/-وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء  على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ،وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“حالتها حرجة” تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

اخر الاخبار

دولتان عربيتان تعلنان عن تاريخ إجازة عيد الفطر

اخر الاخبار

السعودية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7006 فى المملكة

رياضية

مورينيو يتولى تدريب فريق إيطالي

اخبار العراق

الكاظمي يوافق على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة

اخبار العراق

التربية توقف الدوام الحضوري في جميع المدارس

اخبار مصر

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لعودة الرحلات إلى القاهرة

اخبار مصر

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لعودة الرحلات إلى القاهرة

اخبار مصر

محكمة مصرية ترفض طعن الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفن”

اخبار العراق

قبل عيد الفطر.. الكاظمي يفاجئ الشعب العراقي في قرار صادم

اخبار العراق

القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثلاث سنوات

اخر الاخبار

سد النهضة.. إثيوبيا تشن هجوما على السودان وتعلن موقفها بخصوص الوساطة الإفريقية

اخبار مصر

عبير موسي تدخل البرلمان التونسي بسترة واقية من الرصاص.. فيديو

اخبار العراق

إنارة موقع الحضر الاثري

اخر الاخبار

اتحاد الصحفيين العرب: الصحافة العربية في مراحل الاختناق

اخبار العراق

قاضي تحقيق : العنصر النسائي يدخل في المتاجرة بالمخدرات

اخبار العراق

علاوي يحذر من العودة الى التوترات الطائفية بسبب الانتخابات