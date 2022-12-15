وزير الصحة يوافق على دعم مستشفى الامام الحسن في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن النائب حسين اليساري محافظة كربلاء ، مساء الخميس ، عن موافقة وزير الصحة دعم مستشفى الإمام الحسن عليه السلام الذي يعاني من قلة التخصصات للكوادر الطبية والمستلزمات والادوية ، كذلك التخصيصات المالية كونه فتح مؤخرا ، فضلا عن إنشاء مركز ثاني تخصص الأسنان .

وقال اليساري في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزير الصحة صالح الحسناوي ، ناقشنا خلال اللقاء الملف الصحي وتعزيزه في عموم العراق ومنها كربلاء “.

واشار الى إن ” محافظة كربلاء تشهد نزوح مئات المواطنين من المحافظات الاخرى ، وهي في تزايد مستمر بسبب الهجرة إليها “، مؤكدا عدم وجود خدمات صحية تكفي لهذه الأعداد.