وزير الصحة يعلن تسلم وجبة جديدة من 200 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم”
المستقلة /… تسلم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الاحد وجبة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني عبر مطار بغداد الدولي، بواقع 200000 الف، بعد وجبة أولى بلغت50 الفاً.
واوضح الوزير ان هذه الوجبة هي من الصين دعما للعراق في مواجهته للجائحة، مبينا تم إعداد خطة متكاملة لوصول اللقاح الى المحافظات كافة وأقليم كوردستان.
واكد ان اللقاحات متاحة أمام المواطنين العراقيين كافة وان العراق هو البلد الاول والوحيد الذي يسلم اللقاح بشكل مباشر وسلسل من خلال منافذه الصحية.
واضاف الوزير ان العراق اليوم يعاني تصاعد في إعداد الاصابات وذلك بسبب تهاون المواطن بعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية.
واشار الى ان الحل الوحيد لتجاوز الجائحة الجائحة هو التعاون مع المؤسسة الصحية وان تلقي اللقاح هو مساندة كبيرة للقضاء على الفايروس.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد (11 نيسان 2021) وصول 50 ألف جرعة من لقاح “فايزر” كوجبة أولى إلى العراق. (النهاية)
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