وزير الصحة يطلع على خطة الطوارئ الصحية المعدة للزيارة الشعبانية

المستقلة / علي النصر الله / .. اطلع وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة، على خطة الطوارئ الصحية المعدة لزيارة النصف من شعبان في كربلاء  .

وقال التميمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عند زيارته  كربلاء “ناقشنا الخطة الصحية لزيارة الشعبانية ، كذلك مستجدات الواقع الصحي في المحافظة لاحتواء فيروس كورونا “.

وأضاف ركزنا ” خلال اجتماع صحي ،  على الإجراءات الوقائية في السيطرات الخارجية للمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية ، والتنسيق مع دوائر صحة المحافظات المجاورة بدعم الخطة وتهيئة فرقها الصحية على الحدود الإدارية للمحافظة “.

وأكد وزير الصحة ضرورة ” زيادة الوعي الصحي المجتمعي بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا  ، كونه يمنع تدهور الحالة الصحية للمصاب بالفيروس الوبائي وتخفيف أعراضه المرضية “.

من جانبه قال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء خالد الأعرجي ، إن ” الخطة الصحية لزيارة الشعبانية  ، تتضمن فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية  (العباسية الشرقية ، العباسية الغربية ، باب بغداد) وسط المدينة القديمة  ،  وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ، ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المؤسسات الصحية في المحافظة “.

وأضاف كما تم ” ،توزيع عجلات الإسعاف بالقرب منها والطرق الخارجية ويكون الإخلاء حسب الرقعة الجغرافية ، فضلا عن تهيئة الفرق الرقابية الصحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين ، والفحص العشوائي للزائرين وبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا “.

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