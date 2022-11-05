وزير الصحة يشيد بالتطور في كربلاء

وزير الصحة مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اشاد وزير الصحة صالح الحسناوي ، في التطور الحاصل  في محافظة كربلاء لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي والذي اسهم بشكل فاعل في النهوض بهذا القطاع المهم الذي يرتبط بصحة وسلامة المواطن .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت عقب لقائه وزير الصحة ، بحثنا خلال اللقاء تطوير القطاع الصحي في المحافظة ورفدها  بالأجهزة الحديثة لتقديم الخدمات للاهالي والزائرين من مختلف محافظات العراق وبلدان العالم “.

وأضاف كما “طالبنا  بتوفير الادوية والعلاجات في المؤسسات الصحية في كربلاء “.

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