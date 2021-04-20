وزير الصحة يؤكد أن العراق لايزال يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا

المستقلة /- أكد وزير الصحة حسن التميمي أن العراق لايزال يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا، فيما دعا المواطنين إلى مراجعة مركز التلقيح.

وقال التميمي في تصريح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس”.

واضاف أنَّ “الوزارة وفرت اللقاحات من خلال اقرار 3 شركات رصينة”، مؤكداً “استمرار الدعم والاسناد من قبل مجلس الوزراء وجميع القطاعات والعتبات المقدسة لملاكات الجيش الابيض لدحر الجائحة ودورهم بتوعية المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية خلال الشهر الفضيل”.

وأشار إلى أنه “بحث مع مسولين في الصحة مستجدات مواجهة الجائحة واستمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

ويبين التميمي أن “الموقف الوبائي اليومي لكورونا المعلن من قبل وزارة الصحة تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات تفوق الـ6 الاف”.

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي إنَّ “عدد المنافذ التلقيحية في جانب الكرخ ارتفع إلى 70 بعد اضافة 3 منافذ جديدة للتطعيم بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لتسهيل وصول المواطنين وتقليل الزخم على المنافذ الاخرى”.

واضاف الحجامي أنَّ “دفعات جديدة من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ستصل إلى البلاد اسبوعيا”، لافتا إلى “تسلم الدائرة 2500 جرعة جديدة من لقاح فايزر، تم توزيعها بين مستشفيات اليرموك التعليمي والامامين الكاظمين عليهما السلام”.

واوضح الحجامي أنَّ “عدد الملقحين يتجاوز الالفين خلال يوم واحد، بسبب زيادة الوعي اتجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره”.

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