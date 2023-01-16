وزير الصحة: رصدنا 79 مركزا للتجميل غير مجاز وخاطبنا وزارة الداخلية

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي ، عن رصد ٧٩ مركزا للتجميل غير مجاز،في بغداد والمحافظات، و مخاطبة وزارة الداخلية لغرض غلقها.

وقال الحسناوي عند زيارته محافظة كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي لافتتاح عدد من المشاريع الصحية في المحافظة ، افتتحنا مركز صحي الكوثر للرعاية الصحية الأولية والذي يقدم خدماته لأكثر من 30 الف مواطن ضمن الرقعة الجغرافية لمركز المدينة ، كذلك مشروع تأهيل صالة التشريح قسم الطبابة العدلية بالمحافظة “.

وأضاف كما “فتحنا مشروعي منظومة الاوكسجين الطبي والماء النقي في مركز الرياحي التخصصي لطب الاسنان في المحافظة ، ومصنع جعفر الطيار للأطراف والمساند الصناعية ويؤكد تقديم الدعم الكامل لتطوير المصنع وجعله مواكب للدول المتقدمة “.

وتابع فتحنا “أيضا عددا من الوحدات الصحية في مستشفى الامام الحسن المجتبى عليه السلام منها وحدة العناية لحديثي الولادة بواقع (20) حاضنة ووحدة انعاش القلب بواقع (16) سرير ووحدة العناية المركزة للكبار بواقع (20) سرير “.

من جانبه قال محافظ كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين عقب الافتتاح ، بحثنا مع وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي ، التعاون والتنسيق ما بين المحافظة والوزارة في دعم وتطوير القطاع الصحي في المحافظة وتطوير المستشفيات ومنها مستشفى الامام الحسين عليه السلام ورفد المستشفى بالكوادر الطبية الاجنبية “.

وأضاف كما تم بحث انشاء “المراكز الصحية خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالي ، ورفدها بالأجهزة الحديثة التي تتناسب وحجم ما يقدمه القطاع الصحي في المحافظة من خدمات للأهالي والزائرين من العراق وبلدان العالم ، فضلا عن توفير الادوية والعلاجات في المؤسسات الصحية في المحافظة “.