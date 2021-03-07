وزير الصحة : الموقف الوبائي خطر والاصابات في تزايد خلال الايام المقبلة

وزير الصحة : الموقف الوبائي خطر والاصابات في تزايد خلال الايام المقبلة

المستقلة /…أكد وزير الصحة حسن التميمي أن حظر التجوال الجزئي والشامل أسهم بتقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 40%، منتقداً في الوقت نفسه عدم التزام العراقيين بالإجراءات الوقائية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي اليوم الاحد إن “فرض حظر التجوال الجزئي والشامل أسهم بشكل كبير في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 40%”.

واضاف “لاحظنا عدم التزام المواطنين بلبس الكمامة والاجراءات الوقائية، وهذا أمر يسهم باستمرار تسجيل الإصابة بفيروس كورونا ويعرض سلامتهم للخطر”، محذرا من أن “الموقف الوبائي خطر والاصابات في تزايد خلال الايام المقبلة”.

ولفت التميمي الى ان “ازدياد الحالات الحرجة للمصابين بكورونا سيؤدي لمشاكل كبيرة وضغط على المؤسسات الصحية”، مشيرا الى مناقشة الاستعدادات الجارية في ظل الزيادة في أعداد الإصابات”.

وختم التميمي مؤتمره بمطالبة الأجهزة الأمنية بإسناد وزارة الصحة والجهات المعنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.( النهاية)